ماكس فيرستابن يتوج بسباق المكسيك ويقترب من الحسم

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بسباق جائزة المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات.

وعزز ماكس فيرستابن صدارته لبطولة العالم للفورمولا 1 هذا الموسم بعد تتويجه بالسباق الـ18، ليقترب بقوة من حسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وبات السائق الهولندي على بعد 19 نقطة من مطارده البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام هذا الموسم.

وحل هاميلتون، المتوج 7 مرات بلقب الفورمولا 1، ثانيا في سباق المكسيك بعدما صمد أمام هجوم سيرجيو بيريز سائق ريد بول الذي خاض المنافسات على أرضه.