أمريكا تهزم إيران وتبلغ دور الـ16 لمونديال قطر 2022

انتزع المنتخب الأمريكي بطاقة العبور إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، من نظيره الإيراني، إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في قطر.

ويدين منتخب "العم سام" بالفضل في انتصاره الثمين، لمهاجمه كريستيان بوليسيتش الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

واحتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني في المجموعة الثانية (B) برصيد 5 نقاط، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022، رفقة منتخب إنجلترا، متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وضرب منتخب "العم سام" موعدا في دور الـ16 للبطولة مع نظيره الهولندي، بطل المجموعة الأولى.

بينما اكتفى منتخب إيران بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وودع نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، رفقة منتخب ويلز، صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة يتيمة.