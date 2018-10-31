دورتموند يتأهل لدور الـ16 من كأس ألمانيا بفوز صعب على يونيون برلين

تأهل فريق بوروسيا دورتموند لثمن نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على ضيفه فريق يونيون برلين بنتيجة 3 – 2، بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى 2-2، حيث سجل لدورتموند كلا من بوليسيتش وماكسميليان فيليب فى الدقيقتين 40 و73، فيما سجل للضيوف سباستيان بولتير هدفي الفريق في الدقائق 62 و88.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الوقت الإضافي تحصل دورتموند على ركلة جزاء، سجل منها ماركو ريوس هدف الفوز.