مصر تسلم علم تنظيم مونديال اليد للسويد وبولندا

سلم هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، علم تنظيم البطولة، إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي سلمه بدوره للدولتين المنظمتين للبطولة بعد عامين، السويد وبولندا.

واستلم بوجدان سوكين رئيس اتحاد كرة اليد السويدي، وجريجورز جوتكوفسكي نائب رئيس اتحاد كرة اليد البولندي، العلم من الدكتور حسن مصطفى، ليعلن انتهاء بطولة مصر 2021، وبدء الاستعدادات للبطولة المقبلة بعد عامين.

وحافظ منتخب الدنمارك على لقبه العالمي للمرة الثانية على التوالي، وفاز بلقب النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، بالفوز على السويد 26-24.