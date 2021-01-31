لوريان يفوز على باريس سان جيرمان 3 ـ 2 في الدوري الفرنسي

حقق فريق لوريان انتصارا مفاجئا على ضيف باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد دو موستوار-أيف ألانمات ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.سجل ثلاثية لوريان كل من لوران أبيرجيل في الدقيقة 36 ويوان ويسا وتيريم موفي في الدقيقتين 80 و91، بينما أحرز هدفي باريس نيمار جونيور من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45 و58.

وقد رفع الفوز رصيد لوريان إلى 18 نقطة في المركز 18، بينما تجمد رصيد الفريق العاصمي عند 45 نقطة، ليفرط في الصدارة بصالح ليون ويحتل المركز الثاني.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة.. فاز أنجيه على ضيفه نيم أولمبيك بنتيجة 3ـ1، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن، ويتجمد رصيد نيم عند 15 نقطة في المركز الأخير، وفاز ستاد ريمس على مضيفه ستراسبورج بهدف نظيف، ليرتفع رصيد ستاد ريمس إلى 27 نقطة في المركز ال(12)، ويتجمد رصيد ستراسبورج عند 24 نقطة في المركز ال(15).

وحقق ميتز الفوز على مضيفه ستاد بريست بنتيجة 4ـ2، ورفع ميتز رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ستاد بريست عند 26 نقطة في المركز ال(14)، وفاز سانت ايتيان على مضيفه نيس بهدف نظيف، ليرفع سانت إيتيان رصيده إلى 22 نقطة في المركز ال(16)، بينما تجمد رصيد نيس عند 26 نقطة في المركز ال(13).