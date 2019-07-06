الشناوى يتصدى لهدف مؤكد لجنوب أفريقيا فى شباك الفراعنة



تألق محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب المصري ، وتصدى لهدف مؤكد لجنوب أفريقيا من ضربة ثابتة، ثم تصدى لهجمة أخرى فى أقل من دقيقة خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة، بدور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف - محمد النني ، طارق حامد - محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن "تريزيجيه" - مروان محسن.