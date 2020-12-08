الأهلي المصري ومحمد صلاح في القائمة النهائية لجوائز القرن

تواجد الأهلي المصري ومحمد صلاح نجم ليفربول في القائمة النهائية لجوائز "جلوب سوكر" في 2020 والتي تتضمن اختيار الأفضل في القرن الـ21 وتقلصت القائمة من 8 أندية إلى 4 هي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ بالإضافة لبطل أفريقيا الفريق الأحمر، بعد منافسة قوية حسمتها الجماهير بالتصويت. وأعلن مجلس دبي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أن حفل "دبي جلوب سوكر" سينظم يوم 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل، جنباً إلى جنب مع تنظيم مؤتمر دبي الرياضي الأول في أحد فنادق المدينة وكانت القائمة تضم أيضا مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وليفربول ويوفنتوس، لكن هذه الأندية لم تصل للقائمة النهائية.

أما على صعيد اللاعبين فدخل المصري محمد صلاح القائمة القصيرة للحصول على لقب لاعب القرن مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو وضمت القائمة الطويلة قبل تقليصها أيضا بعد تصويت الجماهير سيرخيو راموس وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وإيكر كاسياس وأندريا بيرلو وأندري شيفشينكو وآرين روبن وديفيد بيكهام وفابيو كانافارو وفرانشيسكو توتي وفرانك لامبارد وجيانلويجي بوفون.