إصابة الشناوي في لقاء الأهلي أمام المقاصة واستبداله بعلي لطفي
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إصابة الشناوي في لقاء الأهلي أمام المقاصة واستبداله بعلي لطفي

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العرب اليوم - إصابة الشناوي في لقاء الأهلي أمام المقاصة واستبداله بعلي لطفي

حارس الأهلي محمد الشناوي
القاهرة ـ العرب اليوم

 شهدت مباراة الأهلي ومصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، خروج محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق الأحمر للإصابة.  واشتكى الشناوي من عدم التوازن لإصابته بكدمة قوية في الوجه، بعد اصطدامه بالقائم قبل نهاية الشوط الأول من عمر لقاء المقاصة.  وأشرك الأهلي حارسه البديل علي لطفي في بداية الشوط الثاني على حساب الشناوي.  وظهر الشناوي في بداية الشوط الثاني وهو في حالة مطمئنة وجلس على مقاعد البدلاء.  وأنهى الأهلي المباراة فائزا بهدف دون رد من توقيع   المالي أليو ديانغ في الدقيقة 23.

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إصابة الشناوي في لقاء الأهلي أمام المقاصة واستبداله بعلي لطفي إصابة الشناوي في لقاء الأهلي أمام المقاصة واستبداله بعلي لطفي



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