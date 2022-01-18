برشلونة يعلن نجاح عملية مدافعه الفرنسي أومتيتي ويؤكد غيابه لـ3 أشهر
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برشلونة يعلن نجاح عملية مدافعه الفرنسي أومتيتي ويؤكد غيابه لـ3 أشهر

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العرب اليوم - برشلونة يعلن نجاح عملية مدافعه الفرنسي أومتيتي ويؤكد غيابه لـ3 أشهر

فريق برشلونة لكرة القدم
مدريد - العرب اليوم

 أعلن نادى برشلونة الإسبانى، نجاح العملية التى أجراها الفرنسى صامويل أومتيتى مدافع الفريق، بعد إصابته بكر فى قدمه اليمنى، والتى ستبعده عن الملاعب قرابة الـ3 أشهر ونشر الحساب الرسمى لنادى برشلونة على موقع "تويتر"، صورة للاعب معلقا عليها: "تم إجراء عملية صامويل أومتيتى بنجاح لكسر فى مشط القدم الخامس من قبل الدكتور أنتونى دالماو، تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي" وكان برشلونة أصدر بياناً رسمياً، أعلن خلاله إصابة الفرنسى صامويل أومتيتى بكسر فى القدم اليمنى خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية قائلا: "إن صامويل أومتيتى سيجرى عملية جراحية فى قدمه اليمنى الثلاثاء، ومن ثم سيتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب"

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برشلونة يعلن نجاح عملية مدافعه الفرنسي أومتيتي ويؤكد غيابه لـ3 أشهر برشلونة يعلن نجاح عملية مدافعه الفرنسي أومتيتي ويؤكد غيابه لـ3 أشهر



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