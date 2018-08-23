ورد إلينا في نبأ عاجل منذ قليل يفيد بنقل " تركي آل شيخ" رئيس هيئة الرياضة العامة بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.



حيث نشر ” تركي آل شيخ" أول تدوينه له قال فيها:" ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين” مما يدل على أنه يعاني من مرض ما ولكنه لم يفصح عنه.



ثم نشر بعدها تدوينه أخرى طلب فيها من متابعيه الدعاء له ان يشفيه الله، وذلك بعد تعرضه لوعكه صحيه، حيث أكدت بعد المصادر المقربة من رئيس هيئة الرياضة أنه تم نقله للمستشفى.



كما اشار ” آل شيخ” في تدوينه أخرى له أنه سوف يدخل المستشفى اليوم، وأنه قام بتوديع محبيه ومتابعيه، مطالباً الجميع التحلي بالروح الرياضية والدعاء له.

ونشر ماجد صورة لرئيس هيئة الرياضة من داخل المستشفى