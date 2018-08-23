ورد إلينا في نبأ عاجل منذ قليل يفيد بنقل " تركي آل شيخ" رئيس هيئة الرياضة العامة بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.
حيث نشر ” تركي آل شيخ" أول تدوينه له قال فيها:" ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين” مما يدل على أنه يعاني من مرض ما ولكنه لم يفصح عنه.
ثم نشر بعدها تدوينه أخرى طلب فيها من متابعيه الدعاء له ان يشفيه الله، وذلك بعد تعرضه لوعكه صحيه، حيث أكدت بعد المصادر المقربة من رئيس هيئة الرياضة أنه تم نقله للمستشفى.
كما اشار ” آل شيخ” في تدوينه أخرى له أنه سوف يدخل المستشفى اليوم، وأنه قام بتوديع محبيه ومتابعيه، مطالباً الجميع التحلي بالروح الرياضية والدعاء له.
ونشر ماجد صورة لرئيس هيئة الرياضة من داخل المستشفى
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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