كشف بطل العالم السابق للوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون، الخميس، أنه سيعود إلى حلبات الملاكمة في سبتمبر المقبل لخوض نزال استعراضي ضد مواطنه راي جونز جونيور.وكشف تايسون البالغ 54 عاما عبر الموقع الإلكتروني لمشروعه الجديد "دوري الأساطير فقط"، أنه سيخوض نزالا استعراضيا من ثماني جولات ضد جونز (51 عاما)، في مدينة لوس أنجلس في 12 سبتمبر.وقال تايسون الذي أصبح في سن 20 عاما وأربعة أشهر أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في الملاكمة، في تصريحات لشبكة "إي أس بي إن"، "سيكون الأمر مذهلا".وشدد على أن النزال لن يشكل أي خطر صحي علىن، الملاكمين مؤكدا أن قوانين ولاية كاليفورنيا سيتم تطبيقها، بما يشمل إلزام المنافسين بارتداء غطاء واق للرأس.