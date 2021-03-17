النصيري يقود إشبيلية لهزيمة إلتشي في الدوري الإسباني
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النصيري يقود إشبيلية لهزيمة إلتشي في الدوري الإسباني

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العرب اليوم - النصيري يقود إشبيلية لهزيمة إلتشي في الدوري الإسباني

نادي إشبيلية
مدريد - العرب اليوم

قاد النجم المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية للفوز على إلتشي 2-0، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 2 للدوري الإسباني.

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النصيري يقود إشبيلية لهزيمة إلتشي في الدوري الإسباني النصيري يقود إشبيلية لهزيمة إلتشي في الدوري الإسباني



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