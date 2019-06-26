ارسل مسؤولو منتخب مصر خطاب رسمي الي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف باستبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة حتي نهاية بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.

كان منتخب مصر قد استبعد صباح الأربعاء عمرو وردة بسبب السلوك الغير اخلاقي للاعب.