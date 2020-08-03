أعلنت لاعبة التنس الأسترالية، آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالميا، انسحابها من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في الرياضة، بسبب تخوّفها من فيروس كورونا المستجد، فيما يرتقب أن تنطلق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب في الحادي والثلاثين من أغسطس المقبل على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" في نيويورك.وقالت بارتي، في بيان رسمي، في حديث إلى وسائل الإعلام الأسترالية، الخميس: "قررت أنا وفريقي عدم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام".وتم نقل دورة سينسيناتي للرجال والسيدات استثنائيا إلى نيويورك لتقام في 20 أغسطس.وأضافت بارتي: "أعشق هذين الحدثين وهذا يعني أن قراري كان صعبا، لكن ما زالت ثمة مخاطر مرتفعة بشأن كوفيد-19 ولا أشعر بالراحة للسفر في هذه الحالة انا وفريقي"، حسبما نقلت "فرانس برس".وتابعت قائلة: "أتمنى الأفضل للاتحاد الأميركي لكرة المضرب في هاتين الدورتين وأتطلع بفارغ الصبر للعودة العام المقبل".وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا بوباء كورونا، بعدما أصيب 4 ملايين و568 ألفا بالفيروس التاجي، توفي أكثر من 153 ألفا منهم.