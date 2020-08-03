محمود تريزيغيه الأعلى فعالية بين لاعبي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

على الرغم من تألق جاك جريليش نجم أستون فيلا هذا الموسم وتفوقه على كل زملائه في الفعالية على مرمى الخصوم، إلا أن نجم منتخبنا الوطني محمود تريزيجيه كان الأكثر تأثيرًا في الفريق الذي نجح في تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بأعجوبة عقب التراجع في الترتيب طوال الموسم، وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن تريزيجيه الذي شارك في 20 مباراة فقط كأساسي وسجل 6 أهداف إلا أنه كان مؤثرًا للغاية وساعد الفيلانز في الاستمرار في المسابقة التي تأهل إليها الموسم الماضي.وقال التقرير الصادر من الموقع الرسمى للبريميرليج أن تريزيجيه كان أحد نجوم الدوري الإنجليزي بشكل عام في الأسابيع الستة الأخيرة حيث سجل 3 من أهدافه الستة لهذا الموسم في تلك الفترة، وتشير أرقامه إلى أن المصري يمكن أن يكون سلاحًا رئيسيًا لفريق دين المدرب سميث في الموسم الجديد.وأضاف التقرير أنه خلال مشاركات تريزيجيه التي سجل فيها أهدافه الستة بلغ معدل تسجيله هدف كل 325 دقيقة وهو المعدل الأكبر وسط كل زملائه بما فيهم جاك جريليش الذي سجل 8 أهداف بمعدل هدف كل 404.3 دقيقة.في الوقت نفسه، يتصارع كل من جالطة سراى وفناربخشة للحصول على خدمات النجم المصرى تريزيجيه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن بقاء أستون فيلا قد يغير مستقبل النجم المصرى.وكشفت تقارير صحفية تركية عن صعوبة عودة النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، إلى الدوري التركى، فى الموسم المقبل، خاصة مع ضمن بقاء فريقه أستون فيلا، فى الدوري الإنجليزي.وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن بقاء أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي يصعب من مهمة رحيل تريزيجيه، عن صفوف الفيلانز، سواء إلى جالطة سراى أو فناربخشة، المهتمان بالحصول على خدمات النجم المصرى.وأضافت الصحيفة أن تألق تريزيجيه مع أستون فيلا، خاصة فى الجولات الأخيرة من البريميرليج، سوف يجعل مسئولى النادي الإنجليزي يتمسكون ببقائه بعد مساهمته الكبيرة فى الإبقاء على الفيلانز ضمن عمالقة إنجلترا.