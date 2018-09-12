بيراميدز ينجو من الهزيمة أمام الجونة بهدفٍ قاتل

فرض البرازيلي كينو التعادل على مباراة فريقه بيراميدز أمام الجونة والتي أنتهت بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.جاء شوط أول ضعيف بين الفريقين قبل أن يحرز أحمد حسن "أوكا" الهدف الأول لصالح الجونة في الدقيقة 57، لتستمر أحداث المباراة في محاولة بيراميدز لتعديل النتيجة.نجح البرازيلي كينو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، في اللقاء الذي شهد 9 دقائق وقت بدل.وبذلك حافظ بيراميدز على صدارة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة متساويًا مع الانتاج الحربي والمتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.