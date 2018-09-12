بيراميدز ينجو من الهزيمة أمام الجونة بهدفٍ قاتل

فرض البرازيلي كينو التعادل على مباراة فريقه بيراميدز أمام الجونة والتي أنتهت بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.جاء شوط أول ضعيف بين الفريقين قبل أن يحرز أحمد حسن "أوكا" الهدف الأول لصالح الجونة في الدقيقة 57، لتستمر أحداث المباراة في محاولة بيراميدز لتعديل النتيجة.نجح البرازيلي كينو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، في اللقاء الذي شهد 9 دقائق وقت بدل.وبذلك حافظ بيراميدز على صدارة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة متساويًا مع الانتاج الحربي والمتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.
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غابت عارضة الأزياء كيندال جينر، هذا العام عن الظهور مع بدء أسبوع الموضة في نيويورك، حيث اختارت أن تقضي صباح الثلاثاء في باريس بعد أن اعترفت أنها تأخذ استراحة من العروض وتشاهد الحدث نصف السنوي من "الجانب الآخر". وبدت عارضة الأزياء الأميركية أنيقة بشكل نموذجي في فستان جذاب للغاية حيث ظهرت وهي تخرج من فندق فور سيزونز جورج الخامس في إحدى شوارع باريس. وأبرز فستان جينر القصير قوامها الرشيق، وانتعلت العارضة الشهيرة زوجًا من الصنادل العالية المستوحاة من الأزياء الرومانية، في حين أمسكت بحقيبة يد سوداء بتوقيع دار أزياء "شانيل". وتماشيًا مع مظهرها العصري والأنيق، اختارت النموذج لمسات من المكياج المنتقي من الألوان الناعمة وتركت شعرها الأسود منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها. وفي الليلة السابقة ، ظهرت "كيندال" مرتدية سترة سوداء وسروالا من جلد الثعبان بنفس اللون أثناء خروجها لتناول
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