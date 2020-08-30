ميسي ينتقل لـ مانشستر سيتي مقابل 750 مليون يورو

الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني وكان ميسي قد أخبر إدارة برشلونة بالرحيل عن الفريق هذا الصيف باستخدام بند في عقده يسمح له بالرحيل دون استخدام الشرط الجزائي في عقده، وهو ما ترفضه إدارة البارسا وتؤكد بأن هذا البند انتهت صلاحيته شهر يونيو الماضي، مشيرة بأنها لن تقبل ببيع ميسي دون كسر قيمة الشرط الجزائي وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية بأن المفاوضات بالفعل جارية بين مانشستر سيتي وميسي، مشيرة بأن الصفقة ستكلف خزائن النادي الإنجليزي نحو 750 مليون يورو.