ميسي ينتقل لـ مانشستر سيتي مقابل 750 مليون يورو
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ميسي ينتقل لـ مانشستر سيتي مقابل 750 مليون يورو

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العرب اليوم - ميسي ينتقل لـ مانشستر سيتي مقابل 750 مليون يورو

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة
مدريد - العرب اليوم

الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني وكان ميسي قد أخبر إدارة برشلونة بالرحيل عن الفريق هذا الصيف باستخدام بند في عقده يسمح له بالرحيل دون استخدام الشرط الجزائي في عقده، وهو ما ترفضه إدارة البارسا وتؤكد بأن هذا البند انتهت صلاحيته شهر يونيو الماضي، مشيرة بأنها لن تقبل ببيع ميسي دون كسر قيمة الشرط الجزائي وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية بأن المفاوضات بالفعل جارية بين مانشستر سيتي وميسي، مشيرة بأن الصفقة ستكلف خزائن النادي الإنجليزي نحو 750 مليون يورو.

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ميسي ينتقل لـ مانشستر سيتي مقابل 750 مليون يورو ميسي ينتقل لـ مانشستر سيتي مقابل 750 مليون يورو



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