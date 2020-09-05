مصر مع السويد والتشيك فى المجموعة السابعة بمونديال اليد

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى أقيمت مساء اليوم السبت، وقوع مصر، البلد المضيف بالمجموعة السابعة ، التي ضمت منتخبات، السويد، والتشيك بدأت مراسم القرعة بحفل الموسيقار عمر خيرت بمجموعة من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب الحاضرين ، تبعها مجموعة من الاستعراضات الفرعونية التي تعبر عن التاريخ المصري ، واعقبها مراسم قرعة بطولة العالم وإختيار أحد الضيوف لسحب قرعة البطولة ، بينما يقدم الحفل الفنان خالد النبوى و الإعلامية جاسمين طه و الإعلامية و الفنانة إنجى المقدم.