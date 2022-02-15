تعادل سلبي في شوط مثير بين باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في دروي الأبطال

تعادل فريقا باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد سلبياً خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ورصدت عدسات المصورين حضور الرئيس الأسبق لفرنسا نيكولا ساركوزي مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد وتلقى الرئيس الفرنسي الأسبق دعوة من إدارة نادي باريس سان جيرمان لمؤازرة الفريق في القمة الأوروبية المقامة حالياً على ملعب حديقة الأمراء في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروب وقامت جماهير باريس سان جيرمان بإشعال الشماريخ في المدرجات وقامت بتشجيع اللاعبين بحماس شديد وسط حالة من الثقة بتحقيق نتيجة ايجابية أمام نادي ريال مدريد ويخوض النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد الإسباني بعدما اختاره الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضمن التشكيل الرسمي للمباراة.