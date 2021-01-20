النصر يتغلب على ضيفه الوحدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تغلب فريق النصر على ضيفه فريق الوحدة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود (مرسول بارك) في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل للنصر الهدف الأول اللاعب "بيتي مارتنيز" عند الدقيقة 7، ليضيف زميله اللاعب "بيتروس" الهدفين الثاني والثالث عند الدقائق 67، 87، فيما جاء هدف الوحدة عن طريق اللاعب "جوستافو" عند الدقيقة 5.