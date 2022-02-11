الزمالك يخسر من بورجوس في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة السلة

خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أمام نظيره فريق بورجوس الإسباني بنتيجة 78-61، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، التي تستضيفها الصالة المغطاة للدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. واستهل فريق الزمالك الشوط الأول بقوة متسلحا بحماس الجماهير، التي حضرت بشكل كبير بعد غياب عن المدرجات لفترة كبيرة، فيما حاول فريق بورجوس الإسباني امتصاص الحماس داخل أرضية الملعب. وتمكن فريق بورجوس الإسباني من الفوز بالشوط الأول بنتيجة 23-16، وانتهى الربع الثاني بتقدم بورجوس على الزمالك بنتيجة 44-34. وواصل الفريق الإسباني تفوقه خلال أحداث الربع الثالث من أحداث المباراة، ونجح في الفوز بنتيجة 63-47، وفي الشوط الرابع حاول فريق الزمالك تقليص الفارق، ولكن قابله سرعة من لاعبي الفريق الإسباني بطل أوروبا وحامل لقب البطولة في نسختها الماضية، لينتهي الربع الرابع والمباراة بنتيجة 78-61.