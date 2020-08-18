باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال لأول مرة

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء، في نصف النهائي على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونه افتتح البرازيلي ماركينوس التسجيل لباريس بعد استقباله لكرة حرة من نيمار برأسه بنجاح في الدقيقة 13 وعزز الأرجنتيني آنخيل دي ماريا تقدم باريس بهدف ثان قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق وسجل الإسباني خوان بيرنات الهدف الثالث لباريس في الدقيقة .