مانشستر سيتي يُدمر سبورتنج لشبونة برباعية في الشوط الأول في دورى أبطال أوروبا

سحق مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه فريق سبورتنج لشبونة البرتغالى برباعية نظيفة مع نهاية الشوط الأول من اللقاء، المقام حاليا على ملعب "خوسيه الفالادى"، وذلك فى ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا. سجل رباعية مانشستر سيتي فى الشوط الأول كل من رياض محرز، برناردو سيلفا هدفين وفيل فودين فى الدقائق 7، 17، 32 و44.