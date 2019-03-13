أسهم يوفنتوس تحقق قفزة تاريخية بعد تأهله إلى ربع النهائي بفضل ثلاثية رونالدو

ارتفعت أسهم يوفنتوس 23 % بعدما قلب تأخره بهدفين في الذهاب أمام أتلتيكو مدريد إلى فوز كبير 3-0 الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل "هاتريك" كريستيانو رونالدو.