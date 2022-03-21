محكمة التحكيم الرياضية ترفض طلبا روسيا بتأجيل مبارياتها في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر
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محكمة التحكيم الرياضية ترفض طلبا روسيا بتأجيل مبارياتها في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

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العرب اليوم - محكمة التحكيم الرياضية ترفض طلبا روسيا بتأجيل مبارياتها في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

مونديال قطر 2022
موسكو - العرب اليوم

 أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الاثنين أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" رفضت الطلب الذي قدمه المنتخب الروسي بتأجيل مبارياته التي كانت مقررة ضمن تصفيات مونديال قطر ويعني هذا القرار استبعاد المنتخب الروسي نهائيا من المشاركة في ملحق التصفيات وبالتالي حرمانه من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى مونديال قطر بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس الجاري، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

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محكمة التحكيم الرياضية ترفض طلبا روسيا بتأجيل مبارياتها في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر محكمة التحكيم الرياضية ترفض طلبا روسيا بتأجيل مبارياتها في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر



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