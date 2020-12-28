ليستر يستعيد الوصافة وتشيلسي يتخبط

استعاد ليستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم التعادل مع كريستال بالاس بنتيجة 1-1، في الجولة الـ16 من المسابقة التعادل رفع رصيد ليستر سيتي إلى 29 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف أمام إيفرتون صاحب المركز الثالث واستغل "الثعالب" تأجيل مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي، في الجولة الـ16، بسبب ظهور العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق السماوي.

وفي المركز الرابع يأتي مانشستر يونايتد برصيد 27 نقطة، قبل يوم من مواجهة ولفرهامبتون في الجولة الـ16، حيث سيمنحه الفوز فرصة الانفراد بالصدارة وخلف رباعي المقدمة، تأتي أندية أستون فيلا وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي برصيد 26 نقطة لكل منه تشيلسي فرط في فرصة القفز إلى المربع الذهبي، بعدما واصل نتائجه السلبية، من خلال التعادل مع أستون فيلا بدون أهداف في الجولة الـ16.