فرض التعادل السلبي نفسه على الديربي اللندني بين تشيلسي وضيفه توتنهام، في المباراة التي جمعتهما بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي ولم ترتقِ المباراة لتوقعات المشاهدين ومحبي الكرة الإنجليزية، رغم أنها جمعت بين فريقين يتنافسان على لقب البريمييرليج هذا الموسم ويعد هذا ثاني تعادل على التوالي بين الفريقين هذا الموسم، عقب نهاية مواجهتهما في كأس رابطة المحترفين بالتعادل 1-1، وهو اللقاء الذي حسمه توتنهام بركلات الترجيح وواصل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام فشله في تحقيق الفوز على نظيره فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي للمباراة الخامسة على التوالي بواقع 3 تعادلات وخسارتين.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف على الجانب الآخر، وصل تشيلسي في جدول ترتيب المسابقة إلى النقطة 19 في المركز الثالث، وفشل في احتلال الصدارة، والتي كان سيصل لها حال انتصاره اليوم على "السبيرز"وشهدت المباراة مشاركة النجم المغربي حكيم زياش بشكل أساسي مع تشيلسي، حيث ظل حتى الدقيقة 83، حينما قرر لامبارد استبداله بالألماني كاي هافيرتز.