إصابة 17 لاعبا فى صفوف ريال سوسيداد بالفريق الأساسي والرديف بفيروس كورونا
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إصابة 17 لاعبا فى صفوف ريال سوسيداد بالفريق الأساسي والرديف بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة 17 لاعبا فى صفوف ريال سوسيداد بالفريق الأساسي والرديف بفيروس كورونا

كره القدم
مدريد - العرب اليوم

 أعلن نادي ريال سوسيداد الإسبانى، عن إصابة 17 لاعبا بين صفوف فريقه الأول والرديف بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حالات الإصابة تم اكتشافها خلال فترة عيد الميلاد، لكنه لا يستبعد ظهور حالات جديدة خلال الفترة المقبلة قال ريال سوسيداد، في بيان نشر عبر موقعة الرسمي، إنه أجرى اختبارات "كوفيد-19" بين لاعبي الفريق الأول لدى عودتهم إلى حصص التدريب، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بخلاف المسجلة خلال فترة العطلات وفي حال لم تظهر حالات جديدة، قد يستطيع الفريق الأول لعب مباراته المرتقبة الأحد المقبل في فيتوريا أمام ديبورتيفو ألافيس، على الرغم من توفر عدد قليل من اللاعبين.

كما أجرى النادي نفس الاختبارات على لاعبي الرديف، الفريق الثاني، الذين لم يظهر بينهم أي حالات إيجابية جديدة في الجلسة التدريبية الأولى، لكنه رصد بينهم خلال العطلات 7 حالات إصابة، وجميعهم مثل حالات الإصابة في الفريق الأول يخضعون للعزل في منازلهم ويشار إلى أن رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، كشف - فى وقت سابق - عن سبب غياب اللاعب فيكتور ليندلوف عن المشاركة مع الشياطين الحمر أمام نيوكاسل يونايتد، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2021-2022 وقال رانجنيك فى بيان رسمى نشره موقع مانشستر يونايتد: "للأسف جاءت نتيجة اختبار فيكتور ليندلوف إيجابية، لذا لن يتمكن من اللعب"، وكان المدافع السويدي ليندلوف قد خرج من الملعب في الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد نورويتش سيتي في كارو رود متأثرًا بصعوبات في التنفس، ولكنه تعافى بعد ذلك.

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إصابة 17 لاعبا فى صفوف ريال سوسيداد بالفريق الأساسي والرديف بفيروس كورونا إصابة 17 لاعبا فى صفوف ريال سوسيداد بالفريق الأساسي والرديف بفيروس كورونا



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