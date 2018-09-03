الأهلي يطالب بالتحقيق مع الحكم إبراهيم نورالدين

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بيانًا، عقب اجتماعه، مساء اليوم، يؤكّد فيه على رفضه القاطع للأخطاء الفجّة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري.

وتمسّك خلاله المجلس بحقوق ناديه، وطالب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي؛ حرصًا على استكمال المسابقة، والعدالة بين الأندية المتنافسة.