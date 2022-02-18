كلوب يتغزل فى محمد صلاح ويؤكد لعب دوراً كبيراً مع ليفربول وحقق أرقام مجنونه

تغزل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح نجم الفريق بعد أن وصل إلى 149 هدفا مع الفريق آثر تسجيله آخر أهداف في شباك انتر ميلان ببطولة دوري أبطال اوروبا يوم الأربعاء الماضي ويواجه ليفربول نظيره نورويتش سيتي غدا السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي وقال كلوب في مؤتمر صحفي:" نحن نقدم أفضل ما لدينا في الفترة الحالية ومحمد صلاح لعب دورا كبيرا في ذلك ، خاصة بعدما سجل أهداف حاسمه وأرقام مجنونة جدا وذلك وسط حديثنا عن اقتراب الوصول إلى 150 هدفا، منذ وقت قريب كنا نتكلم عن هدفه المائة".