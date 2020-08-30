طارق حامد يغيب عن الزمالك في مواجهة بيراميدز

تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن مواجهة بيراميدز المقبلة، في الجولة الـ24 من عمر الدوري، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة المقامة حاليًا أمام إنبي على استاد القاهرة الدولي وجاءت البطاقة الصفراء التي حصل عليها طارق حامد بعد تدخل عنيف على محمود غالي، ليعود محمود عاشور حكم المباراة لتقنية الفيديو ليشهر البطاقة الصفراء في وجه طارق حامد، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة الهامة والمرتقبة يوم الخميس المقبل.