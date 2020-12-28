أستون فيلا يتخطى تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

فرض أستون فيلا التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الجولة الـ16 من المسابقة ويواصل تشيلسي معاناته هذا الموسم بالدوري، حيث لم ينتصر إلا في مباراتين، في آخر 6 مباريات لعبها البلوز في البريمييرليج. افتتح الفرنسي أوليفيه جيرو التسجيل للبلوز على ملعب ستامفورد بردج في الدقيقة 34 قبل ان يدرك أنور الغازي لاعب أستون فيلا التعادل في الدقيقة 50 وبهذه النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف على تشيلسي السادس في الترتيب، علما بأن فريق المدرب ديان سميث لعب مبارتين أقل من البلوز. وبذلك يواصل أستون فيلا نتائجه الجيدة هذا الموسم ويصبح على بعد 7 نقاط من ليفربول المتصدر، علما بأنه لعب 14 مباراة فقط في مقابل 15 للريدز.