إصابة عدلى القيعى بفيروس كورونا

أصيب عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي وزوجته بفيروس كورونا، وتم حجزهما بأحد المستشفيات الخاصة ليتلقيا العلاج والرعاية اللازمة وكان الإعلامي إبراهيم المنيسى قد كشف عن سر غياب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن حلقات برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، وقال المنيسى إن محمد القيعى نجل مستشار التعاقدات خضع مؤخرًا للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وثبتت إصابته بالفيروس.