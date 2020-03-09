رسميًا إيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا بسبب كورونا

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء إيقاف النشاط الرياضي بما ذلك مباريات كرة القدم في كل الدرجات، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي عن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات التي فيها تجمعات عامة في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف كونتي أن أفضل حل لإيطاليا في الوقت الحالي هي بقاء مواطنيها في المنزل، حيث تعد إيطاليا أكثر البلا تضررًا بسبب فيروس كورونا، بعد الصين، حيث أعلنت عن وفاة 463 حالة بسبب هذا الوباء حتى الآن.