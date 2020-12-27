«الوزراء المصري» يحدد موقف انتخابات اتحاد الكرة من قيود كورونا

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إنه من الممكن استثناء اتحاد الكرة من قرار عدم إقامة الجمعيات العمومية، ليفتح الباب أمام إجراء انتخابات اتحاد الكرة في يناير المقبل وأضاف نادر سعد، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»: «المجلس لم يتطرق لأمر انتخابات اتحاد الكرة في اجتماع الأزمة اليوم.. ولكن من الوارد أن وزير الرياضة تطرق له في سياق آخر مع رئيس الوزراء».