كاشيما الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى

أحرز نادي كاشيما أنتلرز الياباني لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله في إياب الدور النهائي مع بيرسيبوليس الإيراني صفر-صفر السبت على ملعب أزادي في طهران، مستفيدا من تقدمه ذهابا بهدفين.

وخلف كاشيما، أنجح الأندية اليابانية مع ثمانية ألقاب في الدوري، مواطنه أوراوا ريد دايموندز حامل لقب نسخة 2017 على حساب الهلال السعودي.

المصدر : البيان