إشبيلية يتفوق بثلاثية على دينامو زغرب في الشوط الأول في الدوري الأوروبي

تقدم فريق إشبيلية على نظيره دينامو زغرب بنتيجة 3-1 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب " رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات ذهاب ملحق خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22 سجل أهداف الشوط الأول كل من ايفان راكيتيتش (ضربة جزاء)، لوكاس أوكامبوس، أنطوني مارسيال في الدقائق 13، 44، و45 على التوالي لصالح فريق إشبيلية، بينما جاء هدف فريق دينامو زغرب الوحيد في الدقيقة 41 عن طريق ميسلاف أورسيتش فيما تأخر فريق أتالانتا على أرضه ووسط جماهيره أمام أولمبياكوس اليوناني بهدف نظيف خلال فعاليات الشوط الأول، سجله اللاعب تيكينهو سواريز في الدقيقة 41 من عمر اللقاء في اللقاء المقام حالياً على ملعب "جيويس".