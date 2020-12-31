الأهلي يعلن ضم والتر بواليا من الجونة

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع الزامبي والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021 جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.