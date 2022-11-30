الأرجنتين تهزم بولندا وتصعد لثمن النهائي

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى ثمن نهائي مونديال "قطر 2022"، بفوزه على نظيره البولندي بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

وسجل أليكسيس ماك أليستر خوليان ألفاريس هدفي الأرجنتين التي كانت بحاجة إلى الفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين المكسيك والسعودية.