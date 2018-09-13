الحريري يهنئ منتخب لبنان لرفع اسم بلده في بطولة العالم لكرة السلة

هنأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، منتخب لبنان في كرة السلة بفوزه على نظيره الصيني في بطولة كأس العالم في كرة السلة بنتيجة 92 -88، وقال: "مبروك فوز منتخب لبنان لكرة السلة على المنتخب الصيني، خطوة كبيرة نحو رفع اسم لبنان في بطولة العالم. دائما معكم".