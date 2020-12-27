اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي في بيان رسمي

أعلن مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي، في بيان رسمي إصابة أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري الأول والفريق السعودي، بعدما أجرى فحوصات اليوم الأحد، نتيجة الشعور بآلام خلال مواجهة الهلال السعودي التي أقيمت أمس السبت، ضمن فعاليات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وأكد البيان أنه تم إجراء لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد حجازي بعض الفحوصات طبية اليوم في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي، بعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها صباح اليوم في عيادة النادي إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء الأمس، وأضاف بيان نادي الاتحاد السعودي، أن الفحوصات أظهرت حاجة اللاعب لبرنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات.