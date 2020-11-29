السلطات الأرجنتينية تتهم طبيبا بقتل مارادونا

بعد أيام من وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، وجهت السلطات في البلد اللاتيني تهمة القتل "غير العمد" لطبيبه المعالج وذكرت شبكة "TodoNoticias" الأرجنتينية، إن محكمة محلية أمرت بتفتيش منزل وعيادة ليوبولدو لوك، طبيب مارادونا، للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة النجم الراحل. وجاء ذلك بعد اتهامات بالإهمال وجهت للطبيب من بنات مارادونا، جيانينا ودلما وجانا، حيث أكدا على عدم حصول أسطورة "التانجو" على المساعدة الطبية اللازمة، وهو ما تسعى السلطات القضائية للتأكد منه وطالبت بنات مارادونا معرفة تفاصيل الرعاية الطبية التي تلقاها دييجو في الأسابيع التي سبقت وفاته، خاصة بعد خضوعه لجراحة لإزالة ورم في المخ، لتقوم الشرطة بمصادرة الملف الطبي للنجم السابق من منزل الطبيب لوك وعيادته، والذي يحتوي على تاريخه الطبي وعلاجاته السابقة.

فضلا عن ذلك، فقد قررت السلطات إجراء تحقيق مع الممرضة دايانا جيزيلا، التي كانت مكلفة برعاية مارادونا بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس وقال مصدر قضائي في سان إيسيدرو، في تصريحات نقلتها شبكة "TodoNoticias": "نواصل التحقيقات من خلال جمع الشهادات، بما في ذلك شهادات أفراد عائلة دييجو مارادونا" وكان ماتياس مورلا، محامي دييجو مارادونا طلب في وقت سابق بضرورة فتح تحقيق بخصوص الإهمال الطبي الذي تعرض له النجم السابق وتأخر عملية إسعافه مما أدى لوفاته، على حد قوله وتحدث ستيفانو سيسي، مدير أعمال دييجو، عن الحالة الصحية للنجم الراحل قبل وفاته، حيث قال: "مؤخرا ترك مارادونا نفسه بلا مبالاة، سواء من الناحية الجسدية أو الذهنية، وأعتقد أنه كان متعبا وترك نفسه للموت، لم يكن يرغب في البقاء على قيد الحياة".

ونشرت وسائل الإعلام الأرجنتينية رسالة من أطباء نفسيين لمارادونا، يطالبونه فيها بضرورة حصوله على دعم طبي صارم منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، عن طريق مرافقة منزلية وزيارات مستمرة من ممرضات مدربين على مراقبة مشاكل الإدمان، الذي كان النجم الراحل يعاني منه يدوره، رد ليوبولدو لوكي، طبيب مارادونا على تلك الاتهامات، مشدد على أنه فعل ما بوسعه مع مارادونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه ليس مسؤولا عن صحته، وأن النجم الراحل كان يتخذ قراراته بنفسه وقال الطبيب في مؤتمر صحفي عقب مداهمه منزله وعيادته: "أنا متأكد تماما من أنني فعلت ما هو في صالح دييجو، وأفضل ما بوسعي" وأضاف لوكي والدموع تملأ عينيه: "إذا كنت مسؤولا عن أمر ما، فأنا مسؤول عن حب دييجو، ورعايته، وتمديد حياته، وتحسينها حتى آخر لحظة. أنا مسؤول عن هذا فقط. لقد فعلت المستحيل لهذا الأمر".