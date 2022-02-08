مانشستر يونايتد يَتقدم على بيرنلي بهدف بوغبا في الدوري الإنكليزي

أنهى فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول من المباراة التي تجمعه ببيرنلي متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي. مانشستر يونايتد كان الأفضل في شوط المباراة الأول، وسجل هدفًا عن طريق رافائيل فاران في الدقيقة 12 لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي مشاركة ماجواير في الهدف بدفعه أحد مدافعي بيرنلي، ووجوده في موقف تسلل. وفي الدقيقة 19، أحرز الفرنسي بول بوجبا الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة لوك شاو. وسجل تاركوفسكي مدافع بيرنلي هدفًا لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 بالخطأ في مرماه، لكن تم إلغائه لدفع بوجبا بين مي زميل تاركوفسكي.