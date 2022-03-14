تعادل سلبي بين كريستال بالاس ضد مان سيتي في الشوط الأول من الدوري الإنكليزي

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.