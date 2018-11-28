نيمار يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول

عزز البرازيلي نيمار تقدم سان جيرمان بالهدف الثاني في شباك ليفربول في المباراة المقامة بينهما في الجولة الخامسة بدوري الابطال.

وسجل نيمار الهدف في الدقيقة ٣٧ من عمر الشوط الاول يع مراوغة رائعة لحارس المرمى.