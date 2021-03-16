بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا
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بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا

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العرب اليوم - بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا

كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني
مدريد - العرب اليوم

أحرز كريم بنزيما هدف ريال مدريد الاول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تقام حاليا، لى ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا جاء الهدف من تمريرة خاطئة من حارس أتلانتا استملها مودريتش من على حدود منطقة الجزاء ومررها لـكريم بنزيما الذي سددها في الشباك بسهولة في الدقيقة 34.

وبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي حراسة المرمى: كورتو خط الدفاع: فاسكيز -  ناتشو -  راموس - فاران - ميندي .خط الوسط: مودريتش - فالفيردي -كروس خط الهجوم: فينيسيوس جورنيور - كريم بنزيما يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على أتلانتا بهدف دون رد، سجله ميندي.

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بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك أتلانتا بدوري أبطال أوروبا



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