3 صفقات انهارت قبل غلق الميركاتو التونس

أسدل الستار الثلاثاء على ميركاتو الصيف في تونس الذي امتد لفترة مطولة بسبب الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الاتحاد التونسي لكرة القدم الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية شهدت تحركات كبيرة من قبل عدة أندية من أجل حسم بعض الصفقات المهمة، غير أنها فشلت في ذلك بسبب ضيق الآجال، فضلا عن حصول اختلافات في وجهات النظر "العين الرياضية" ترصد لكم 3 صفقات انهارت في آخر لحظات الميركاتو الصيفي التونسي.

منعت جماهير النادي البنزرتي الحارس المخضرم رامي الجريدي من التعاقد مع فريقها في آخر ساعات فترة الانتقالات الصيفية وكان حارس المرمى الأسبق لمنتخب تونس توصل لاتفاق مع نادي الشمال التونسي من أجل التعاقد معه لفترة سنتين، قبل أن يضطر للتراجع عن ذلك بسبب ضغط الجماهير جماهير البنزرتي قامت بحملات قوية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعدم إتمام الصفقة، وهو ما حصل في نهاية المطاف بعد أن تأكد اللاعب من كونه غير مرغوب فيه من قبل جماهير النادي.

موقف جماهير البنزرتي جاء بسبب تصريح سابق من الجريدي رأت فيه انتقاصا من ناديها توصل الترجي لاتفاق مبدئي مع نجمه السابق أنيس البدري من أجل تجديد المغامرة معه، بعد تجربة أولى ناجحة للغاية وكان البدري قام، في وقت سابق، بتوجيه تظلم للجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل فسخ العقد الذي يربطه بنادي الاتحاد السعودي من جانب واحد بسبب عدم حصوله على راتبه الشهري لفترة 60 يوما.

صفقة عودة نجم "نسور قرطاج" للترجي سقطت في لحظاتها الأخيرة بسبب حصول اختلاف في وجهات النظر بخصوص مدة العقد، حيث يتمسك اللاعب بعقد قصير الأمد، وهو ما رفضه نادي العاصمة التونسية.

كارتيرون يربك حسابات الترجي نجح الترجي في الحصول على موافقة نادي التعاون التونسي من أجل ضم مهاجمه السنغالي عبدولاي ساني لفترة 6 أشهر مع أفضلية الشراء لموسمين آخرين وكان اللاعب الأسبق لسوشو الفرنسي فشل في إثبات وجوده مع نادي التعاون، حيث اكتفى بالمشاركة معه في مباريات قليلة الصفقة فشلت أيضا في لحظاتها الأخيرة بعد أن تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون بخدمات ساني، ورفض التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الأخيرة.