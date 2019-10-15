إسبانيا تسجل التعادل في الوقت القاتل أمام السويد و تحجز مقعدها في يورو 2020

حسم المنتخب الإسباني تأهله لنهائيات يورو 2020، بتعادل قاتل بهدف لمثله أمام السويد، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الأخير "فريندز أرينا".

سجل ماركوس بيرج هدف السويد في الدقيقة 50، بينما سجل لإسبانيا هدف التعادل رودريجو مورينو في الدقيقة (90+2).