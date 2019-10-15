إسبانيا تسجل التعادل في الوقت القاتل أمام السويد و تحجز مقعدها في يورو 2020
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إسبانيا تسجل التعادل في الوقت القاتل أمام السويد و تحجز مقعدها في يورو 2020

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العرب اليوم - إسبانيا تسجل التعادل في الوقت القاتل أمام السويد و تحجز مقعدها في يورو 2020

فرحة لاعبي اسبانيا بالتأهل
مالمو - العرب اليوم

حسم المنتخب الإسباني تأهله لنهائيات يورو 2020، بتعادل قاتل بهدف لمثله أمام السويد، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الأخير "فريندز أرينا".

سجل ماركوس بيرج هدف السويد في الدقيقة 50، بينما سجل لإسبانيا هدف التعادل رودريجو مورينو في الدقيقة (90+2).

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إسبانيا تسجل التعادل في الوقت القاتل أمام السويد و تحجز مقعدها في يورو 2020 إسبانيا تسجل التعادل في الوقت القاتل أمام السويد و تحجز مقعدها في يورو 2020



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