منتخب السنغال يتأهل لنهائي كأس أمم أفريقيا

حجز منتخب السنغال أول مقعد في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بعد فوزه على بوركينا فاسو 3-1 في الدور قبل النهائي. وسجل منتخب السنغال تأهله لنهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد تفوقه على نظيره البوركيني خلال المباراة التي جمعتهما (الأربعاء) على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي. وبات منتخب السنغال بذلك على موعد مع موقعة نارية مع المتأهل من مباراة مصر والكاميرون في نصف النهائي الآخر.