الأهلي يُسقط الفيصلي والسومة يدخل التاريخ في الدوري السعودي

عاد الأهلي لدرب الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على الفيصلي 2-1 في الجولة السادسة للمسابقة وكان الأهلي تعادل في الجولة السابقة مع الشباب بهدفين لمثلهما، قبل أن يحقق فوزه الرابع في المسابقة خلال 6 لقاءات، مقابل خسارة وحيدة أمام جاره الاتحاد في الجولة الثالثة. وتقدم الأهلي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الشباب المتصدر، وبالتساوي مع الهلال الوصيف الذي لعب مباراة أقل، حيث يواجه الفتح في الجولة ذاتها الخميس، بينما ظل الفيصلي سابعا بـ9 نقاط وسجل عمر السومة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28، ليصل إلى هدفه رقم 126 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، معادلا رقم ناصر الشمراني نجم الشباب والهلال والاتحاد السابق الهداف التاريخي للمسابقة على مر تاريخها واستقبل النجم السوري الكرة داخل المنطقة وراوغ منافسه بشكل رائع قبل أن يطلق تسديدة أرضية داخل المرمى.

وأضاف ألكسندرو ميتريتا الهدف الثاني في الدقيقة 69، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليبدو أن الأهلي في طريقه لتحقيق انتصار سهل لكن الفيصلي قلص الفارق من ركلة جزاء نفذها جوليو تافاريس في الوقت بدل الضائع بعد لمسة يد، وطالب بالحصول على ركلة أخرى في آخر لقطة في المباراة لكن الحكم لم يحتسبها بعدما شاهد الكرة المشتركة على الشاشة الجانبية وفي مباراة أخرى بالجولة، أنهى الوحدة سلسلة من 5 هزائم متتالية بالفوز 3-2 على الباطن مستفيدا من ثلاثية ديمتري بتراتوس ليتقدم إلى المركز الـ13 برصيد ست نقاط ويخرج من منطقة الهبوط كما تعادل التعاون ثامن الترتيب 1-1 مع الاتفاق صاحب المركز 11.